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Rekor kıran dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Önceki gün 7.40 eşiğini aşan dolar/TL güne 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 ise seviyesinden açılış yaptı.

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Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole'da olacağı yeni güne dolar/TL 7.36 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.72 seviyesinden açılış yaptı.

Son durum

Kansas City Fed, 'Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar' başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu'na Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak. Sempozyum bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Fed'in para politikası

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'un açılış konuşmasını yapacak. Powell'in konuşmasında Fed'in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Fed Başkanı'nın konuşmasında 'ortalama enflasyon hedeflemesi' ifadesine kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek

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