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Galata Kulesi’ndeki restorasyon projesine onay! Koruma kurulu kararı

Galata Kulesi’nin beden duvarlarının hiltilerle delinmesi tartışmasının yankıları sürerken koruma kurulu tarihi kuleye ilişkin restorasyon projesini onayladı.

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İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ortaya çıkan restorasyon görüntülerinden bir gün sonra toplandı. 13 Ağustos’ta gerçekleşen toplantı gündemine tarihi kuleye ilişkin restorasyon projesi geldi. Kurul, tarihi kuleye ilişkin sunulan restorasyon projesinin uygun olduğuna karar verdi.

İşlemler başladıktan sonra restorasyon projesi sunuldu

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, karara karşı oy kullanan İBB Kurul Temsilcisi Hülya Kök hazırladığı gerekçesinde, “Galata Kulesi’nde de onaylı restorasyon projesi olmaksızın restorasyon uygulaması başlamış bugün de kurulumuza bu işlemler başladıktan sonra restorasyon projesi sunulmuştur” dedi.

"Diğer eski eserlerde de aynı uygulamanın önünü açar"

Gerekçede özetle şu sözler kaydedildi:

Koruma kurulunun izni olmadan, restorasyon projesi kurulumuza sunulup onay alınmadan, hilti kullanımı ile yapının tahribatına sebep olan önce imalat sonra restorasyon projesi yapılması 2863 sayılı K. ve T.V.K.K’nun kanunu bağlamında suç niteliği olup kurulumuzca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu uygulamanın diğer eski eserlerde de aynı uygulamanın önünü açacağı gerçeğinden hareketle konu kurul kararına karşı oy gerekçemdir.

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