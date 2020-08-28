Konya'da ortaya çıktı doğanın dengesi bozuldu gölün hali ürküttü

"Görsellik çarpıcı... Kendi açımızdan büyük bir acıyla görüyoruz"

Uludağ, sözlerini "Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.