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Berat Albayrak ifşa etti: 15 Temmuz’da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya birisi orada

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra çekilen lider kadronun yer aldığı karedeki bir ismi ifşa etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz’deki doğalgazın bulunmasıyla birlikte başlayan yeni süreci NTV'de anlattı. 

Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramalarına değinen Albayrak, kendisinin enerji bakanı olduğu dönemde 15 Temmuz darbe girişiminden önce üst düzey isimlerle Doğu Akdeniz'deki enerji tartışmalarıyla ilgili bir toplantıda konuşulanları paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Albayrak'ın anlattıklarını bugünkü yazısında aktardı.

"Toplantıda bize ‘Akdeniz’de ne işimiz var. Avrupa ne der, Amerika ne der? Gemimiz yok, kiralasak pahalı’ diye devamlı itirazda bulundu"

“Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki sahaları parsel parsel özel şirketlere ihale etmeye başladığında Bakanlar Kurulu’nda yüksek sesle konuyu gündeme getirdik. ‘Böyle bir şey olamaz. Bizim egemenlik haklarımızın olduğu yerlerde, karasularımızda ihaleye çıkıyorlar’ dedik. ‘Etkin bir rol oynamamız lazım’ dedik. Bunun üzerine Dışişleri, Genelkurmay ve Enerji Bakanlığı’ndan oluşan üçlü bir kurul oluşturuldu. Toplantıda bize ‘Akdeniz’de ne işimiz var. Avrupa ne der, Amerika ne der? Gemimiz yok, kiralasak pahalı’ diye devamlı itirazda bulunan bir yapı. Biz gereken cevabı orada verdik. 15 Temmuz’da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya, birisi orada.”

15 Temmuz’un darbeci generallerinin dizildiği bir fotoğraf var. Orada Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğamiral Murat Şizai ve yine Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı İhsan Bakar yer alıyor.

ABD’nin planları doğrultusunda ülkesine karşı darbe yapmaya çalışan FETÖ’cülerden her şey beklenir.

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