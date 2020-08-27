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Stoltenberg: AB savunma bakanlarına NATO'nun Irak'ta genişleyen faaliyetlerini anlatacağım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki faaliyetlerini genişletme planları hakkında Avrupa Birliği (AB) savunma bakanlarını bilgilendireceğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB üye ülkelerin savunma bakanları ile yapacağı görüşme öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Önlemenin en iyi yolu" sözleri

Stoltenberg, "Bakanları NATO'nun Irak'taki varlığını artırma çalışmaları hakkında bilgilendireceğim. Irak askeri ve güvenlik güçlerini eğitmek, yeteneklerini güçlendirmek, IŞİD'i geri dönüşünü önlemenin en iyi yoludur" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, AB ve NATO'nun hem Irak hem de Afganistan'da aktif olarak işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

NATO dışişleri bakanları, nisan ayı başlarında video konferans yoluyla düzenledikleri toplantıda Irak'taki misyonun genişletilmesini kararlaştırmıştı. Bakanlar özellikle, NATO misyonunun çavuş timleri, bomba imha ekipleri ve federal polisin eğitilmesi konusunda anlaşmıştı.

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