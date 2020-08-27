Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha yakalandı

ADANA Kozan'da 23 Ağustos'ta başlayan ve 36 saat süren orman yangınında 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül olmuştu. Yangınla ilgili bugün bir zanlı daha gözaltına alındı ve toplam gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Gözaltındaki 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önceki gün 3 zanlı yakalanmıştı.