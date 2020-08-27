Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'un maliyeti belli oldu

10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

Mesaj vermeyi ihmal etmedi

Hürriyet'te yer alan habere göre Nutuk’un çok kıymetli bir eser olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu ülkenin varoluş mücadelesini anlatıyor. Topluma hesap verebilirliğin neredeyse 100 yıl önceye yakın, bir lider tarafından, hem de o dönemde ortalık diktatörle doluyken, bir liderin ‘Halkıma hesap veriyorum’ demesi, şeffaflığı ortaya koyması, 9 yılın bilançosunu ortaya koyması muazzam bir şey” dedi.

Ekrem İmamoğlu, kitabı almaya her vatandaşın bütçesinin yetmeyeceğine vurgu yapıp Nutuk’un bu özel baskısını çok daha geniş kitlelerle buluşturacak yumuşak kapaklı baskısının ağustos ayında 56.25 liradan raflardaki yerini alacağını açıklamıştı.

Eksikler giderildi, yanlışlar düzeltildi

Nutuk’un 1927 yılındaki ilk Osmanlıca baskısı, 1934 ve 1938 yeni Türk harfleri baskısı temel alınarak hazırlanan kitap için, bugüne kadar yapılan belli başlı Nutuk çevirileri gözden geçirildi. Daha önceki çevrilerde göze çarpan eksikler giderildi, yanlışlar düzeltildi. Osmanlıca metin günümüz Türkçesine aktarıldı.