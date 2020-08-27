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Sporlig dergisinden Emre Gönlüşen için anlamlı baskı

Sporlig dergisi son sayısında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'i kapak yaptı.

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Dergi ayrıca, tarihinde ilk kez şampiyonluk ipini göğüsleyen şampiyon Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir özel röportajına yer verirken, Almanya'da başarıya koşan Kenan Koçak'ı, Trabzonspor'un Türkiye kupası şampiyonluğunu, Erol Bulut'u Fenerbahçe'de bekleyen süreci, Trabzonspor'da Eddi Newton dönemini, Emre Belözoglu'nun veda mektubunu, Arda Turan'ın yuvaya dönüşünü kaleme aldı.

Dergide Hakem hocası Özcan Oal, duayen televizyon program yapımcısı ve spor yazarı Aybars Hünalp, spor yazarı Serkan Yetişmişoğlu ve kaleci hocası Haluk Kaplan yazılarıyla yer aldı.

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