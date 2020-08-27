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Galatasaray ile anılan Rakitic'in menajeri: Bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz

Galatasaray ile ismi geçen Barcelonalı Ivan Rakitic'in menajeri bazı açıklamalarda bulundu. Menajer Canales, Galatasaray ile temas kurup kurmadıkları ile ilgili soruya 'Gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz.' yanıtını verdi.

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Galatasaray'da en çok merak edilen konularından başında orta saha transferi geliyor. Sarı Kırmızılılar birçok isimle teması sürdürürken teknik direktör Fatih Terim'in en az 2 orta saha transferi istediği öğrenildi. Yönetimin transferleri bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Rakitic'in menajeriyle görüşme halinde olduğunu duyurmuştu. Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Hırvat orta saha oyuncusunun menajeri Arturo Canales, 'Galatasaray sizinle Rakitic için bağlantı kurdu mu?' sorusuna açıklık getirdi.

"Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek..."

Arturo Canales, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Ivan Rakitic geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 42 maça çıktı ve 1 gol 5 asist yaptı.

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