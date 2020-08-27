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İsmail Saymaz'ın 'İnşaat ya Resulallah' paylaşımı olay oldu Saymaz'dan açıklama

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "İnşaat ya Resulallah" başlığıyla sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşım olay yarattı. Sosyal medyada 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi trend topic oldu.

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İsmail Saymaz'ın Twitter'dan yaptığı "İnşaat ya Resulallah" paylaşımı tepkilere neden oldu.  İsmail Saymaz'ın paylaşımı kısa sürede yayılırken, Saymaz'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları özür dilemesini talep etti.

Saymaz'dan açıklama: Tuhaf linç kampanyası

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Saymaz, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa “İnşaat ya Resulullah” bir kitap adıdır. Evliya Çelebi’nin “Seyahat ya Resulallah” ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." diyerek kendisini savundu.

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