Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni NAVTEX ile ilgili açıklama

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de kritik gelişmeler ve Türkiye'nin yeni ilan ettiği NAVTEX ile ilgili konuştu. Akar, Yunanistan'ın kurnazlığına dikkat çekerek, 'diyalog deyip tatbikat başlatıyorlar' dedi. Akar ayrıca Fransa'ya gerilimi artıran faaliyetleri nedeniyle 'kabadayılık dönemi bitti' sözleriyle tepki gösterdi.

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MSB Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. Akar "Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir." diye konuştu.

Bakan Akar, yeni ilan edilen NAVTEX ile ilgili de "Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bunun enerji bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyorken biz de güvenliği sağlamak zorundayız. Bugünkü tamamen farklı, İskenderun bölgesinde atış eğitimi için yapılan bir NAVTEX bu." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Diyalog deyip tatbikat başlatıyorlar. TSK faaliyetlerini engelleyemezler. TSK'yı engellemek boş bir hayaldir. Olayı tırmandılar kendileridir. Mısır da Yunanistan da kaybetti.

Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz. İstedikleri kadar Avrupa'yı, Dünya'yı arkadalarına alsınlar. Haklıyız, hakkımızı almaya kararlıyız.

Yunanistan'ın 12 mil kararı

Karasuları Ege'de 6 mildir, fiziken mümkün değil. Yunanistan'ın karasuları iddiası akıl ve mantık dışı. Arnavutluk ve Yunanistan arasında, Ege ile ilgili değil.

Meis Adası'nın durumu

Burası Türkiye'ye iki kilometre. Tamamı 10 kilometrekare alan. Yunanistan'a uzaklığı 582 kilometre. Böyle durumda olan adaya siz 40 bin kilometre kare MEB alanı, deniz yetki alanı veriyorsunuz. Nasıl bir şey bu böyle. Diğer taraftan bunun başka bir yönü de, bu konuda Yunan komşumuzu Fransızlar çok destekliyorlar. Peki, Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Adaları var. Fransızlar orada bu adaların sadece karasuları olur dediler. Aynı Fransa burada MEB burada normaldir diyor. Bizim akademisyenlerimizi buradan ben göreve davet ediyorum. Biz, herhangi bir şekilde Avrupa'ya, AB'ye, Fransa'ya sığınarak değil de, Türkler ve Yunanlar olarak görüşüp çalışmamız lazım.

"Türkiye uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir."

Sözlerimin başında değerli izleyicilerimizi sevgiyle saygılar selamlıyorum. İçine girdiğimiz hafta zafer haftamız bizim. En içten duygularla kutluyorum.

Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu.

Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor.

Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.

Geçmiş yıllardaki yaklaşımlardan farklı bir noktaya getiriyor kuantum fiziği. Hem askeri anlamda, hem diplomatik anlamda. Dostluk, düşmanlık muğlak bir hale geldi. Hibrit harekat, vekalet savaşları... Savaşta mıyız değil miyiz, çok değişik bir noktaya getirdi bizleri.

Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.

Hak için,adalet için, barış için ve insanların rahatı ve huzuru için gayretlerimizi gösteriyoruz.

Yaptığımız mücadelede de hakkımızı koruma kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz.

Çok şükür, bizim aldığımız çok katı tedbirlerle KOVİD'le ilgili bir hadise görülmedi. Ciddi şekilde yurt dışı ziyaretler söz konusu.

Yeni NAVTEX ilanı

Denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman denizcilerimiz ilanda bulunuyorlar. Bizim faaliyetimiz olacak bunu bilin diyoruz. En sondan başlayayım. Bizim orada deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var.

Bu çerçevede biz faaliyelerimizi sürdürüyoruz. Bizim yaptığımız sismik çalışmalar ne varsa bunu gerektiği kadar sürdüreceğiz.

Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bunun enerji bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyorken biz de güvenliği sağlamak zorundayız. Bugünkü tamamen farklı, İskenderun bölgesinde atış eğitimi için yapılan bir NAVTEX bu.

Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin topraklarında, denizlerinde gözümüz yok. Ancak bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Fransa'nın açıklamaları

Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok.

"15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık''

Sadece yıl içinde 104 temasımız oldu, toplamı 163. Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz. Bizim yurt içindeki temsilciliklerimiz artmıştır. Şu anda 83 ateşeliğe ulaşmış bulunuyoruz.

15 Temmuz sonrası asil milletimiz ordusuna sahip çıkmıştır. O hain darbe girişiminin verdiği zararı ziyanı çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik. Şu ana kadar 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık. Bizim gücümüzde kuvvetimizde herhangi bir sıkıntı yok.

Yüksek teknoloji-ileri teknoloji. İthal ederek değil üretmek suretiyle silahımızı, aracımızı, mühimmatı yapar hale gelmenin azmi içindeyiz. Bunun sonucunda varmak istediğimiz şey, ülkemizin güvenliğini sağlayacak şekilde etkin saygın bir ordunun oluşması.

Milli Savunma Bakanlığı olarak yaptığımız en önemli işlerden biri de teftiş ve denetimle, etkili bir şekilde gitmesi konusunda da arkadaşlarımız yoğun şekilde ürünlerin artması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz.

Terörle mücadele operasyonları

Bizim tek amacımız terör ve teröristle mücadele. Bizim etnik, mezhepsel toplulukla mücadelemiz söz konusu değil.

Bu operasyonları yaparken bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de sivillere masumlara zarar vermemek için, dini tarihi yapılara zarar getirmemek için; çevreyi korumak için dolayısıyla operasyonları yaparken 'ne olursa olsun' şeklinde yaklaşım içinde değiliz.

Tevziratlar da söz konusu. Sağ olsun Anadolu Ajansımız, 'fake news'ları anında yüzlerine çarpmaktadırlar.

Sonuçta en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

Bu çerçevede, Kuzey Irak'ta çeşitli operasyonlar yapılmakta. Operasyon serileri var, bunlar gerçekleşti. Biz halkımızın güvenliği için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Buradaki tehdidi yok edeceğiz. Iraklı kardeşlerimizle bir sorunumuz olamaz.

Suriye'deki gelişmeler

Amacımız demokratik, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye olmasıdır. Biz ülkemizin güneyinde bize tehdit oluşturacak herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bütün faaliyetlerimiz son derece ilkeli, esaslara dayalıdır. Yapılması gereken ne varsa bunlar yerine getirilir. Bizim dışımızda çeşitli ülkelerin girişimi de Suriye'de bir takım emrivakilerle karşı karşıya olunduğunu da söylemek yanlış olmayacak. Burada PKK ve paralel olarak YPG var. Karşımızda bir terör örgütü var, isimleri ne olursa olsun. Bunun anlaşılması lazım. Hiçbir zaman da PKK/YPG'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görmek kesinlikle gerçeklere aykırıdır. Hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl ki DEAŞ, Müslümanların temsilcisi olamaz da, PKK, Kürtlerin temsilcisi olamaz.

Alan kontrolü ve yol kontrolü ile orada sükunu sağlamaya çalışıyoruz. Maalesef Ruslar ve Amerikalılar bugüne kadar taahhütlerini yerine getirmediler. Halen orada teröristlerin faaliyetleri sürüyor, bizim kontrolümüzdeki bölgeye sızma girişiminde bulunuyorlar. Biz burada mayınları temizleyerek yaşayan insanların da hayatını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz.

İdlib'deki ateşkes süreci

Ateşkesin bozulması için bir takım grupların burada bir takım çalışmalar yaptıklarının farkındayız. Bu konuda Rusya ile bilgi alışverişini sürdürüyoruz. Şu ana kadar iyi haber, 300 binden fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü olarak ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına yerleştiler. Bu ifadeler de Birleşmiş Milletler'in ifadeleri. Zorlama yok, kendi istekleri ile yerleştiler.