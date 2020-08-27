BIST 1.107
DOLAR 7,33
EURO 8,69
ALTIN 459,23
HABER /  YEREL

Bursa'da doğuştan bedensel engelli genç kız kitap yazdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel engelli Zehra Yavuz, "Kalbimi Kanatma Yeter" adlı kitap yazdı.

Abone ol

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce babasını kaybeden Yavuz, annesi ve kardeşinin desteğiyle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Kendi çabalarıyla evde okuma yazma öğrenerek hislerini deftere döken Yavuz, notlarını kitaba dönüştürdü.

Zehra Yavuz'a Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, azmiyle çevresine örnek olan genç kızı tebrik etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aktaş, "Bu hareket ayakta alkışlanır. Bizler de hep beraber ziyaret ederek, 'Kalemine sağlık Zehra' diyoruz. Kendisinden ikinci ve üçüncü kitaplarını da beklediğimizi ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kitaplarını satın alarak, daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Kendisini kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yavuz da kitabının, kardeşinin desteğiyle basılarak daha geniş çevrelere ulaştığını aktardı.

Tanımadığı birçok kişiden tebrik telefonları ve mesajları aldığını belirten Yavuz, kendisini rüyada gibi hissettiğini ifade etti.

Aktaş’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Yavuz, kitabın basımından çok gördüğü desteğin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.


Ziyaretin sonunda Yavuz, kitabını imzalayarak konuklarına hediye etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX yayınladı
Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'un maliyeti belli oldu
Berat Albayrak ifşa etti: 15 Temmuz’da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya birisi orada
Rekor kıran dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Ahmet Hakan'dan olay Fatih Portakal yazısı! İktidar bu kadar baskın olmasa...
Dışişleri Bakanlığı'ndan katil Brenton Tarrant açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Sporlig dergisinden Emre Gönlüşen için anlamlı baskı
İsmail Saymaz'ın 'İnşaat ya Resulallah' paylaşımı olay oldu Saymaz'dan açıklama
Galatasaray ile anılan Rakitic'in menajeri: Bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan hükümete '30 Ağustos' tepkisi!
Japon doktorun solunum cihazı başarısı: E-posta ile gönderilip 3D cihazla üretiliyor
ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı
Yorumlar