Fatih Terim'den Linnes için “gönderilsin” raporu

Sarı Kırmızılılar, geniş kadrosunu koruyup orta sahaya transfer yapmanın planlarını yaparken teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes için 'gönderilsin' raporu verdi.

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Galatasaray’da “gönderilecekler” listesine giren bir isim de Martin Linnes oldu. Takım içinde üst düzey para kazanan futbolculardan kurtulmaya çalışan Cim-Bom, Norveçli oyuncu gibi vasatı aşamayan ve yedek olarak duran bir ismin de gitmesini kararlaştırdı. Cim-Bom, geçen yıl ücretine zam yaptığı 28 yaşındaki futbolcudan vazgeçti.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 1 milyon 400 bin euro kazanan Linnes’in lisansı geçen sezon ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle askıya alınmıştı. Bu uzun ara Norveçliye iyi gelmemiş ve performansı düşmüştü.

Şener Özbayraklı kalacak

Mariano’nun ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonuna Omar Elabdellaoui’yi transfer eden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Linnes için de “gönderilsin” raporu verdi. Böylece Cim-Bom, Omar’ın yedeği olarak kulübede Şener Özbayraklı’yı tutma kararı aldı.

Maaş yükünden kurtulacak

Galatasaray Linnes’le yollarını ayırarak hem yabancı kontenjanı için yer açacak hem de 1 milyon 400 bin euroluk maaş yükünden kurtulacak.

Ayrıca futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro bonservis de planlanıyor. Ocak 2016’dan bu yana Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcuya geçtiğimiz sezonlarda Rusya’dan teklifler olmuştu.