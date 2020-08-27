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Kılıçdaroğlu'ndan çok sert '30 Ağustos' tepkisi: Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar

"Cumhuriyet kolay kurulmadı." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar." sözleriyle sert tepki gösterdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin mezarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos törenlerine kısıtlama getirilmesiyle ilgili "Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar." ifadelerini kullandı.

"Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: 

Devleti yönetenler keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar ya ülkeye ihanet ediyorlar. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Her karışında acı var, gözyaşı var. Nasıl olur da bu gerçekler görülmez. Biz o nedenle komutanımızı bugün sevgiyle, saygıyla andık. Ruhu şad olsun diyoruz. 

"Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız"

30 Ağustos, yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu'dan kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tablo ile karşı karşıyayız. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de oturur yeniden okurlar. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar.

Türkiye'yi yeniden saygın bir ülke haline getirmemiz lazım. Bunun mücadelesini de zaten veriyoruz. 

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