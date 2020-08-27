MSB havadan görüntü alarak hasar tespiti yaptı! Giresun'daki sel felaketinde son durum

Milli Savunma Bakanlığı'nca Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklarla Giresun'daki sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgenin havadan görüntülediği açıklandı.

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Milli Savunma BAkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi. Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi.



Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/idJVbfwLCm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020

Selin izleri sürüyor

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozları kaldırıyor.

Ekipler seferber

Selin vurduğu Dereli ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve polis ekipleri de sokakların balçıktan arındırılması için çalışıyor. Kentte alt ve üst yapıdaki hasarların onarılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, gıda desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleriyle ilçe halkına sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor.

5 bakan bölgede

Afetin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sel bölgelerinde halkı ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da sahada ekiplerle birlikte çalışmalara katılıyor.

Hasar tespiti sürüyor

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip, hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre, 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi; 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta ise kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekletilen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için ekipler, çalışma yürütüyor.