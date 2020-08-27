BIST 1.107
DOLAR 7,33
EURO 8,69
ALTIN 459,23
HABER /  SPOR

Beşiktaş Atletico Madrid'le 'Bonservis' masasına oturdu

Beşiktaş, Atletico Madrid'in forveti Nikola Kalinic'e teklif yaptı. İspanyol ekibi ile masaya oturan Kartal'ın bonservis ödemesi teklifinde bulunduğu belirtildi.

Abone ol

SkyItalia'nın haberinde Kalinic'i kadrosuna katmak için çalışmalar sürdüren Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem Atletico Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetmişti. Atletico Madrid'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Kalinic'in yeni sezon öncesi farklı bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni NAVTEX ile ilgili açıklama
Alman Savunma Bakanı'nın mikrofonu açık kaldı Türkiye sözleri ifşa oldu
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX yayınladı
Ekrem İmamoğlu'nun tanıttığı İBB tarafından hazırlanan Nutuk'un maliyeti belli oldu
Berat Albayrak ifşa etti: 15 Temmuz’da merdivenlere dizildikleri bir fotoğraf var ya birisi orada
ÖNCEKİ HABERLER
Klozet kapağına dikkat! Koronavirüsü yayabiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Giresun'da GSM faturaları 1 ay ertelendi
Fatih Terim'den Linnes için “gönderilsin” raporu
Pandemi dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı
Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerin künyesine ulaşıldı 
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
Yorumlar