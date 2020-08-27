Doğa ve hayvan polisi Kocaeli'de göreve başladı İçişleri kararıyla kurulmuştu
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri göreve başladı. Peki, kurulan birimin görevleri neler, vatandaş atılan adımdan memnun mu? haberimizde.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, yeni polis ekibi çalışmalarına başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.
Pitbull gibi tehlikeli hayvan besleyen kişilere idari işlem
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak. Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek.
Aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına su ve mama bırakılacak
Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak. Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.
"Bu birimin kurulması gerekiyordu"
Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, "Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.