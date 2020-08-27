Antalya'da 2 arkadaşın 'balkon' denemesi böyle bitti

ANTALYA'da anahtarlarını kaybeden 2 arkadaş balkondan tırmanmak isteyince ikisi birlikte beton zemine düşüp yaralandı. Neyse ki korkulan olmadı, hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumu iyi.

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Olay Manavgat ilçesi Side-Kemer 1604 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Site içerisinde bulunan bir apartmanın ikinci katında ikamet eden E.A. ve M.B. isimli arkadaşlar anahtarlarını kaybetti. Yaptıkları aramaya rağmen anahtarlarını bulamayan E.A. ve M.B., dairelerine balkondan girmeye karar verdi.

E.A. binanın giriş katından birinci kat balkonuna tırmanmak isterken kendisine yardım eden arkadaşı M.B. ile birlikte yaklaşık 1,5 metre yükseklikten apartmanın giriş kapısının önündeki beton zemine düşerek yaralandı.

Hastaneden iyi haber geldi

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından düştükleri yerden çıkarılan E.A. ve M.B. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A. ve M.B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.