Manisa'da facia! Traktöre arkadan çarpan minibüs ölüm getirdi

Yaralılardan Önder Özgen, Bahattin Tan, Zahide Karadağ, Ferat İntibay ve Sevcihan Karadağ Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne, Zühre Arslan ve Alev Karadağ Manisa Şehir Hastanesi’ne, Gülşen Tan ve traktör sürücüsü Talat Özdik Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne, Aytun Karadağ ise Akhisar'daki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.