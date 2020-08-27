İzmir'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti.

Karabağlar ilçesinde bulunan adrese baskın düzenleyen ekipler, M.H.'yi kıskıvrak yakaladı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.H adli işlemlerinin ardından İzmir 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.