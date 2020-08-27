Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Rus bilim insanı tarih verdi

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada ölümlere neden olan koronavirüsün ne zaman biteceği merak ediliyor. Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Mihail Paltsev tarih verdi ve insanların gelecek yılın ortalarında normal hayata geri dönebileceğini belirtti.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 829 bin 742’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 339 bin 134’e yükseldi.

Facebook’taki StopKoronavirüs hesabından yapılan paylaşıma göre, Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Moskova Devlet Üniveristesi İmmünoloji ve Moleküler Biyotıp Merkezi Direktörü Mihail Paltsev, “Hastalığın yaz aylarında azaldığı ve sonbahar aylarında artacağı gerçeğine dayanarak evet, 3 sezon: ilkbahar, sonbahar, ilkbaharda görülecek. Gelecek yılın yaz ayında normal hayata döneceğiz” ifadesini kullandı.

İspanyol gribini örnek gösterdi

Geçmişte tüm salgınların 3 dalga şeklinde geçtiğini hatırlatan profesör, “İlki oldukça güçlü, ikincisi ondan da güçlü. Üçüncü aksine zayıf, çünkü artık vücut enfeksiyonla mücadele etmeyi öğrenmiştir” diyerek İspanyol gribini örnek gösterdi.

Sürü bağışıklığının, nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı hastalandığında oluşmaya başlayacağını hatırlatan Paltsev, bu oranın yüzde 95’e vardığından virüsün öleceğini belirterek bunun bir teori olduğunu, ama pratisyen hekimlerin de bu görüşe katıldığını kaydetti.