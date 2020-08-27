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Erzurum'da balyozlu hırsızlar çaldıkları paralarla bakın ne yapmış

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'da duvarını kırıp girdikleri iş yerini soyan 2 hırsız yakalandı. Şahısların çaldığı 25 bin TL ile Tofaş marka otomobil ve akıllı telefon aldığı öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.

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Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin duvarının balyoz ile kırılarak içeride bulunan çelik kasanın spiralle kesilmek suretiyle 25 bin TL paranın çalınması olayı ile ilgili, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı iş yerinin 480 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Bunun sonucunda hırsızlık olayının failleri O.A (20) ve B.K (21) isimli şahıslar olarak tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin çalmış oldukları paranın bir kısmı ile satın aldıkları 1994 model beyaz renkli Tofaş marka otomobil ve 2 adet akıllı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Şüpheli O.A. (20) ve B.K. (21) sevk edildikleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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