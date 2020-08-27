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Mersin'de kötü kokuların geldiği evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri kötü kokuların geldiği bir evden 8 kamyon çöp çıkardı. Başkan Bozdoğan evlerde çöp depolanmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

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Mersin'de Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Tarsus Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri evde tonlarca çöpün depolandığını belirledi.

Ekipler evden yaklaşık 8 kamyon çöp çıkardı ve ardından temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada ekiplerin bu konuda çalışmalarını titizlikte yürüttüklerini ifade ederek, evlerde çöp depolanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

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