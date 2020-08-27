BIST 1.106
DOLAR 7,35
EURO 8,68
ALTIN 458,37
HABER /  YEREL

Esenler'de maskeli 4 şüpheli 11 kilo altını gasp etti

Demirören Haber Ajansı

ESENLER'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Kuyumcunun evinin önünde bekleyen 4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Abone ol

Olay saat 10.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1048 sokakta meydana geldi. İsminin Cengiz olduğu öğrenilen bir kuyumcu önceki gün evine getirdiği 11 kilo altınla sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi.  

Cengiz'i evinin önünde yaklaşık bir saat bekleyen kar maskeli 4 kişi, çanta içindeki 11 kilo altını alarak 34 RE 8717 plakalı otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 34 RE 8717 plakalı otomobil kaçan 4 kişi için takibe başlayan ekipler, soygunun gerçekleştiği sokakta da inceleme yaptı. Görgü tanıklarından olan Burak isimli bir kişi, "Burada Cengiz abiyi bekliyorlar bir saat. Cengiz abi yukarıdan aşağı gelince araba gaza basıyor. Birinin elinde silah var birinin elinde şok cihazı var. Altını çalıyorlar peşlerinden koştuk. Kazım Karabekir Okulu'nun orayı dönmüşler." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuk kitabında tecavüz hikayesi skandalı! Gül ve Düşün yazarı Musa Dinç'e sert tepki
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Fatih Altaylı'dan olay yaratan yazı: Maskesiz gezenler 'sağlık teröristi'
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni NAVTEX ile ilgili açıklama
Alman Savunma Bakanı'nın mikrofonu açık kaldı Türkiye sözleri ifşa oldu
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar devam edecek
Şule Yüksel Şenler, vefatının ilk yılında anılıyor
Bakan Mustafa Varank: SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz
Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu maskeyi yüzüne takan yaşlı adam görenleri şaşırttı
Süleyman Soylu'dan Giresun mesajı
ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde 4,3 arttı
Yorumlar