Roberto Carlos Fenerbahçe' için Eran Zahavi'yle görüştü

Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından israilli oyuncu, Roberto Carlos'u aradı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u Zahavi’ye anlattı.

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Bu sezonki 11. transfer duyurusunu Enner Valencia ile yapmak üzere olan Fenerbahçe'nin 12. transferinin de ismi netleşti.

Enner Valencia'yı İstabul'a getiren ve Vedat de İtalya'ya göndermek üzere olan Fenerbahçe'ye menajerlerden Eran Zahavi önerisi gelmişti. Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Carlos, ünlü golcüyle konuştu

TRT Spor'da yer alan habere göre; Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u Zahavi’ye anlattı.

Bonservis bedeli bulunmuyor

Bonservis bedeli bulunmayan 33 yaşındaki İsrailli golcünün Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtilmişti.