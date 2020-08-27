Mike Tyson Osman Sekiz filminde 2 dakikalık sahnede oynamak için dünyaları istedi
Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü. 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson, rekor para talep etti.
Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü.
''Şu an olumsuz bir durum yok": Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile görüşmelerin olumlu gittiğini açıklayarak "Filme konuk oyuncu olarak Mike Tyson’ın menajeri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.
İki dakika için rekor para talep etti: Kabul ederse Ezel Akay'ın yöneteceği, Kemal Uçar'ın senaryosunu yazdığı Osman Sekiz'de Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacak. Tyson, 2 dakikalık sahne için 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) istedi.
En son 1 milyon dolar önerilmişti: Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaştığı antrenman videolarının ardından spora geri döneceği konuşulan ve sürekli ringe çıkması için yeni teklifler alan eski dünya ağır sıklet boks şampiyonuna en son 1 milyon dolar önerilmişti.