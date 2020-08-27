Mike Tyson Osman Sekiz filminde 2 dakikalık sahnede oynamak için dünyaları istedi

''Şu an olumsuz bir durum yok": Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile görüşmelerin olumlu gittiğini açıklayarak "Filme konuk oyuncu olarak Mike Tyson’ın menajeri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.