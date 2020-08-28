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Ayasofya'ya bu kişiler artık giriş yapamayacak! Standlar kuruldu

Müze statüsünden cami statüsüne geçirilen Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek artık yasak. Ayasofya Camii'nin girişine uygun kıyafetlerle girilebilmesi için standlar kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla Ayasofya ibadete açılmıştı. 

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Kontrol yapılıyor

Müze statüsünün son bulduğu Ayasofya Camii'ne gelenler için kılık-kıyafet kontrolü yapılmaya başlandı.

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Şortlu, etekli, başörtüsüz girmek yasaklandı

Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte girişlerde kılık kıyafet önemi de artırıldı. Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyenler için caminin içine şortlu, etekli, başörtüsüz girilmemesi amacıyla girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.

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Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisi var...

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