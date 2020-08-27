Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için yeni NAVTEX yayınladı Oruç Reis'in görev süresi uzadı

Son dakika gelişmesine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak. Oruç Reis'in çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

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Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Bugün akşam saatlerinde görev süresi dolacak olan Oruç Reis için yeni bir NAVTEX kararı çıktı. Yayınlanan mesajda, Oruç Reis ve destek gemileri için görev süresi 1 Eylül süresine kadar uzatıldı.

1 Eylül'e kadar görevini sürdürecek

Doğu Akdeniz'de görevini hali hazırda sürdüren Oruç Reis, Cengiz ve Ataman gemileri 1 Eylül'e kadar görevini sürdürecek.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde;

AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 40.00 K - 034 52.00 D

36 31.63 K - 035 14.20 D

36 27.11 K - 035 08.32 D

36 28.03 K - 035 05.55 D

36 24.23 K - 035 04.07 D

36 32.00 K - 034 42.00 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 09:31)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1079/20



AKDENİZ

1. ATIŞ EĞİTİMİ, 01 VE 02 EYL 20 SAAT 0800Z-1500Z ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

36 34.68 K - 035 31.97 D

36 14.90 K - 035 32.47 D

36 14.90 K - 035 49.13 D

36 34.73 K - 036 07.97 D

36 49.93 K - 035 52.97 D

DENİZCİLERE DUYURULUR.

2. BU BİLDİRİ 02 EYL 20 SAAT 1600Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

Geçiş eğitimleri icra edildi

Milli Savunma bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıklamıştı.