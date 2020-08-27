Şişli'de turistin parasını çalan taksici yakalandı

İSTANBUL Şişli'de yankesicilik yöntemiyle Arnavut uyruklu turist müşterisinin parasını çalan taksi sürücüsü, tutuklandı.

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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Büyükdere Caddesi’nde, alışveriş merkezinden çıkan E.B. bir taksiye binerek, sürücüye gideceği yerin fiyatını sordu.

Arnavutluk vatandaşı turistin iddiasına göre taksi sürücüsü, tutarı göstermek için yolcudan parasını çıkarmasını istedi.

500 doları cebine koydu

E.B. cebinden yüklü miktarda para çıkarınca, taksi sürücüsü ücreti göstermek için parayı turistin elinden aldı. Araç sürücüsü, E.B.’nin paralarını sayarken iddiaya göre ‘yankesicilik’ olarak tabir edilen yöntemle 100’er dolarlık 5 banknotu alarak cebine koydu.

El çabukluğu ile taksi sürücüsünün 500 dolarını aldığını fark edemeyen E.B., yolculuk ücretini öğrendikten sonra gideceği yere götürmesini istedi.

Parası eksik çıktı, şikayette bulundu

Araçtan inip oteline giren yabancı turist, cebindeki parayı sayarak 500 doların eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine polise giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis harekete geçti

İhbar üzerine hemen harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Turistin gezdiği ve taksiye bindiği yerlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, olay anına ait görüntülere ulaşarak taksinin plakasını tespit etti. Kamera kayıtlarından taksi sürücüsünün araç içindeki para sayma anları da tespit edildi.

Tutuklandı

Plakası belirlenen taksiyi olay saatinde H.A.’nın kullandığını tespit eden emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan sürücü, gözaltındaki işlemlerinin ardından önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.