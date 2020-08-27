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Tokat'ta pazar tezgahında kazandığı bölümü öğrendi 'Tüylerim diken diken oldu' dedi

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta Melih Buğra Ertek (19) geleceği için verdiği çabanın karşılığını aldı. Haftada 2 gün pazar tezgahında harçlığını çıkarıp kalan günler üniversite sınavına hazırlanan genç tıp fakültesi kazandığını öğrendi. Ertek, 'İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum.' dedi.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Murat ve Hakime Ertek çiftinin, 2 çocuğunun büyüğü olan Melih Buğra Ertek, haftanın iki günü kuzeni Akın Ertek'in pazar tezgahında çalışarak hem üniversite sınavlarına hazırlandı hem de harçlığını çıkarttı. Sınavdan sonra da pazar tezgahında çalışan Ertek, dün tercihlerin açıklanmasının ardından cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine girerek Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını öğrenince, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Haftanın iki günü kuzenin yanında çalıştığını söyleyen Ertek, "Oradan arta kalan günlerinde evde kendim dersimi çalışıyordum. Bu şekilde kazandım. Üniversiteyi kazandığımı tezgahta müşteriye bakarken öğrendim. Telefonuma bir arkadaşımdan bildirim geldi. Bana sonuçların açıklandığını söyledi. Girdim baktım. Tıp kazandığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Aileme haber verdim. Oradaki ağabeylerimle ve kardeşlerimle paylaştım. İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi.

"Pandemiden dolayı Tokat çevresini yazdım"

Pandemi nedeniyle yakın illerde tercih yaptığını kaydeden Ertek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine gideceğim. Tercihleri yaparken bu pandemiden dolayı Tokat çevresini yazdım. Tokat geldi. Tokat'ın eğitimin güzel olduğunu duymuştum o yüzden de sevindim. Mutlu oldum. Çalışırken düzenli hazırlandım. İlk önce konuyu öğrendikten sonra soru bankasına geçerek çalıştım. Konular bittikçe insanın ders çalışma isteği artıyor. Sınava çalışacak olanların ise verimli çalışmalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

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