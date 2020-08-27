Lemos: Barcelona'dan teklif almıştım

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fernando Lemos, yeni kulübünde efsane olmak istediğini belirtirken geçmiş yıllarda Barcelona'dan teklif aldığını söyledi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fernando Mauricio Lemos, basın toplantısında soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum" diyen MauricioLemos, "Çok büyük taraftar kitlesine sahip bu takıma geldiğim için mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi

"Transfer için ilk olarak kimle görüştün? Fenerbahçe'nin ikinci Uruguaylı oyuncususun. Lugano'ya transferle ilgili sordun mu?" sorusuna Lemos, "Kulübü ve kulübün tarihini çok iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Buraya gelmeden önce burada oynayan oyuncularla ve Lugano (Diego) ile de konuştum. Kendisi bir efsane. Benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi" yanıtını verdi.

Kendisini anlatması istenince ise 24 yaşındaki futbolcu, "Bir insanın aslında kendisinden bahsetmesi çok zordur. Teknik bir stoperim. Topla çıkmasını severim. Agresif bir oyuncuyum. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalıdır. Ben de burada bunun için elimden gelen en iyisini yapmalıyım" diye konuştu.

Avrupa kariyeri için ise Lemos, "Futbol aslında biraz karmaşık. Avrupa'da İspanya'da ve Rusya'da oynama fırsatı elde ettim. Belki biraz mental olarak hazır değildim. En son İspanya 2. Lig'nde oynadım. Tekrar futbolcu olduğumu hatırlamak istedim. Şu anda her anlamda hazırım" ifadelerini kullandı.

"Barcelona'dan resmi teklif almıştım"

Barcelona'nın teklifini kabul etmediği yönündeki haberler için ise Uruguaylı, "Barcelona'dan resmi teklif almıştım. O zaman gerçekten çok gençtim. Amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp. Orada gençken oynamanın zor olduğunu düşündüğüm için kabul etmedim. Bazen böyle kararlar alabiliyorsunuz. Ancak şimdi büyük bir takıma geldim" sözleriyle İspanyol devinin teklifini doğruladı.

''Efsanelerden biri olmak istiyorum''

Transfer sürecinde görüştüğü Emre Belözoğlu'nun çok iyi bir insan olduğunu kaydeden Mauricio Lemos şöyle konuştu; "Kariyerinde ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Transfer sürecinde ilk andan itibaren görüştük. Fenerbahçe'nin kariyerim için önemli bir durak olduğunu konuştuk. Onun, teknik heyetin ve başkanın güvenine çok teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. burada bir çok şey farklı olacak. Sahada hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Buraya gelmek istedim, kendime güveniyorum ve bunu da göstermek istiyorum. Bu külüp harika bir kulüp. Bu kulübün efsanelerinden biri olmak istiyorum. Umarım bir sürü kupa kazanırız."

"Lugano ile fazla konuşamadım"

"Muslera ile konuştun mu? Fenerbahçe'yi nasıl anlattı?" soruları üzerine de Mauricio Lemos, "Buraya gelmeden önce çok fazla zamanım olmadı. Muslera'yla çok fazla konuşamadım. Kendisi büyük bir karakter ve futbolcu. Her zaman Türk futbolu için iyi şeyler söylüyor. Türkiye'yi ne kadar sevdiğini söylüyor. Lugano ile de fazla konuşamadım. Ancak o benim için önemli bir referanstı" yanıtını verdi.

"Bahsettiğiniz anketi görmemiştim''

FIFA'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili olarak "Hangi takımın taraftarı daha tutkulu?" başlığıyla düzenlediği ankete katılıp katılmadığı yönündeki soruyla ilgili ise Uruguaylı stoper, "Bahsettiğiniz anketi görmemiştim. Derbi maçlarını izlerdim. Çok çekişmeli maçlar olurdu. Çok çekişmeli geçerdi ve sürekli kavgalar yaşanırdı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün taraftarı da tutkulu olur. Karşılaşmaları beni şaşırttı ancak çok mutlu oldum. Onların bu karşılamasına geri dönüş olarak burada kupalar kazanarak yanıt vermek istiyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.