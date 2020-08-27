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Almanya arabuluculuğa soyundu! Doğu Akdeniz'deki gemilerini çekmeli

Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim bölgesinden gemilerini çekmeleri çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, provokasyon olmadan diyalog kurmaları gerektiğini söyledi.

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizinde arabuluculuğa soyunan Maas, Alman ZDF televizyonuna verdiği demeçte Ankara ile Atina'ya çağrıda bulundu.

"Ay sonuna kadar durumun sakinleşebileceğini umuyoruz"

Maas, şu ifadeleri kullandı: Her iki taraf da müzakerelere başlamaya hazır olmalı. Durumun bu ayın sonuna kadar sakinleşebileceğini umuyoruz. Eğer her iki taraf da Doğu Akdeniz'deki gemilerini çekerse, müzakereler için bir yol açılırsa ve görüşmeler sırasında provokasyon olmazsa, bu durum gerilime çözüme bulmanın tek yolu olabilir.

"Zor ve çözmek de çok kolay değil"

Maas, önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasında yakın zamanda bir diyaloğun gerçekleşme ihtimaline ilişkin bir soruya, ise şu yanıtı vermişti:

Tabii ki kendimizi kandırmıyoruz. Durum zor ve bu durumu çözmek de çok kolay değil. Fakat iki tarafta da hem Atina'da hem Ankara'da, hep tek yolun bir diyaloğu başlatmak olduğu söylendi. İki taraf da ön koşulun olmamasını istiyor. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü AB içinde Türkiye ile olan diyaloğu da yapıcı bir temele oturtmak istiyoruz.

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