Antalya yürek yaktı! Genç Aziz ilk iş gününde öldü

ANTALYA'da uzaktan akrabasına ait oto yıkamacıda işe başlayan Aziz Özkan (18), talihsizliği yaşadı. Basınçlı su tabancasını kullanan genç, ayağının kayması sonucu beton zemine başını çarparak öldü.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki oto yıkamacıda meydana geldi. Aziz Özkan, ilk iş gününde otomobiliyle iş yerine geldi. Otomobilini park eden Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla yere serdiği bezleri yıkmak istedi. Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan, beton zemine düşüp, başını çarptı.

Olayı gören iş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Özkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde öylece kalan terliği boğazları düğümledi

Gencin olay yerinde kalan terliğini görenler ise üzüntü yaşadı. Aziz Özkan'ın, işletme sahibinin uzaktan akrabası olduğu ve bugün ilk kez çalıştığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.