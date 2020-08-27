Eskişehir'de 'su' krizi büyüyor! Damacanasını eline alan kuyruğa girdi
ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Kalabak Su Dolum Tesisleri'nde kullanım ömrü geçmiş damacanaların satış ağından çıkarılmasının ardından başlayan 'su' krizi sürüyor. Vatandaş damacanasını değiştirip içecek su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.
Eskişehir'de Kalabak suyu sıkıntısı giderek büyüyor. Bu nedenle uzun su kuyrukları oluşuyor. Su sıkıntısını çözmek için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait fabrikada yeni damacanaların sisteme dahil edilme çalışmaları devam ederken, kentin her noktasına yapılan dağıtımların durma noktasına gelmesi nedeniyle su almak isteyenler, dolum tesisleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı’nın istifasını istediğini ve Balcı’nın görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı olan Kalabak suyu satışlarında kullanılan 12 litrelik damacanaların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen 5 yıllık kullanım ömürlerinin dolmasına rağmen dağıtımda yer aldığı belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine dolum tesislerinde yaptığı incelemede, su dağıtımında kullanılan damacanaların 2006 yılından bu yana kullanılmadığını tespit etti.
Yapılan tespitlerin ardından kullanım ömrü 5 yılın üzerinde olan ve en az 200 bin adet olduğu iddia edilen damacanaların, tesislerin bahçesinde toplanarak, imha edilmesi işlemine başlandı.