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Koronavirüsü sivrisinek spreyindeki Citriodiol maddesinin öldürdüğü ortaya çıktı

İNGİLTERE Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'ndaki araştırmada ortaya çıktı. Sivrisinek ve böcekleri öldüren spreylerdeki Citriodiol maddesi koronavirüsü (Covid 19) öldürüyor.

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İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmaya göre, sivrisinek vb. böcekleri öldüren ürünlerde yeni tip corona virüsü de yok eden bir maddeye rastlandı. Virüsü öldürdüğüne inanılan Citriodiol isimli bu maddenin okaliptüs ağacından elde edildiği de belirtildi.

Sky News'te yer alan haberde, böcekleri kovmak için kullanılan spreylerin içinde bulunan Citriodiol adlı maddenin corona virüsü öldürdüğünü duyuruldu. 

İngiltere Savunma Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarı'ndaki bilim insanları Citriodiol adlı maddenin Covid-19'a karşı koruyucu bir katman sağlayıp sağlamayacağını görmek için araştırmalar yaptı.

"Herhangi bir yan etkisi yok"

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre Citridiol corona virüse karşı savaşta etken konumda yer alıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar söz konusu maddenin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.

Citrefine International'ın Genel Müdürü Jacqueline Watson hükümetten resmi bir test programı destek beklediklerini belirtti.  Watson, corona virüsle savaşta çok iyi bir şans yakaladıklarını belirterek kapsamlı bir teste ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi. 

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarından ve gövdesinden elde ediliyor. Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sivrisinek spreylerinin doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
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