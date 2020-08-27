BIST 1.106
DOLAR 7,35
EURO 8,68
ALTIN 458,37
HABER /  SAĞLIK

Japon Bilim insanları koronavirüsten en iyi koruyan maskeyi açıkladı

JAPONYA'da bilim insanları koronavirüs salgınının yayılmasını ve bulaşmasını engellemek için kullanılan maskeleri analiz etti. Pamuk kullanılarak örülen maskelerin kullanılmasının bir faydası olmadığı ortaya çıktı.

Abone ol

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 24 milyonu geçerken Japon bilim insanları virüsün bulaşmasını engelleyen maskeleri karşılaştırdı…

Japon bilim insanları saniyede 415 kuadrilyon hesaplama yapabilen Fugaku isimli süper bilgisayarı kullanarak 3 farklı maske türü üzerinde farklı senaryolar denedi.

Daha az damlacığı dışarıya salıyor 

Nikkei Asian Review’da yer alan haberde Fugaku’nun yaptığı incelemeler sonucunda kullan-at tarzında üretilen tıbbi maskelerin en koruyucu ve etkili maske olduğu tespit edildi. İncelemede pamuk ve polyesterden yapılma maskelerden daha güvenli olduğu tespit edilen cerrahi tipi maskelerin kişi öksürdüğü zaman daha az damlacığı dışarı attığı belirlendi.

Bu tür maskelerin poliproplen isimli maddeden üretildiği ve bu sayede ucuza çok sayıda hazırlanabildiği aktarıldı.

Japon hükümetine bağlı çalışan Riken Enstitüsü’nde yapılan araştırmada cerrahi tipi maskelerin, öksürüklerin neredeyse hepsini tutmayı başardığı fakat pamuk ve polyester maskelerde bu oranın yüzde 80 olduğu belirtildi.

Kobe şehrinde yapılan incelemelerde ve bilgisayar modellemelerinde cerrahi maskelerde, maske ile yüzün arasında kalan köşelerdeki açıklıklardan damlacıkların kaçabildiği belirtildi. Yapılan açıklamada cerrahi maskelerde hava damlacıklarının salınma oranı yüzde 10 olarak belirlenirken polyester ve pamuklu maskelerde bu oranın y üzde 40 olduğu kayıtlara geçti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi
Fatih Altaylı'dan olay yaratan yazı: Maskesiz gezenler 'sağlık teröristi'
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve yeni NAVTEX ile ilgili açıklama
Alman Savunma Bakanı'nın mikrofonu açık kaldı Türkiye sözleri ifşa oldu
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması
İsmail Saymaz'ın 'İnşaat ya Resulallah' paylaşımı olay oldu Saymaz'dan açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Spor kulübü başkanı, koronavirüse yenik düştü
Erzurum'da balyozlu hırsızlar çaldıkları paralarla bakın ne yapmış
Rolls Royce yılın ilk yarısında 7 milyar dolar zarar açıkladı
ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması: Eğitim bilgilerinin onaylanması gerekiyor
Konyaspor, Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı
Sivas'ta kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 24,50 TL ama kimse toplamıyor
Yorumlar