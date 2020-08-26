Aksaray'da koronavirüsü yenen vatandaş: Nefes alamıyordum, yiyip, içemiyordum

Yaşadığı süreci anlatan Gemici, şunları söyledi: ''2 gün evde karantinada kaldıktan sonra, eklem ve baş ağrısı, ishal ile nefes darlığı başlayınca hastaneye gittim. Yoğun bakımda 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti. Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak bizlere bakıyorlardı. Bu süreçte 5 kilo kaybettim. Yemek yiyemiyorsun, için almıyor. Hiçbir şey canın istemiyor. Sürekli su içtim. Yoğurt, sarımsak, limon ve portakal suyu içtim. Süreç gerçekten çok zor''