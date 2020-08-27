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Paul Pogba pozitif çıktı! Fransa milli takım kadrosunda yok

Manchester United'da top koşturan Paul Pogba, koronavirüse yakalandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, deneyimli oyuncunun İsveç ve Hırvatistan maçları için kadroya dahil edilmediğini duyurdu.

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Koronavirüs futbol camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkilediği son isim ise Manchester United'ın Fransız futbolcusu Pogba oldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Fransa Milli Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmedi.

Teknik Direktör Didier Deschamps da düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun testinin pozitif çıktığını ve Pogba'nın yerine kadroya Eduardo Camavinga'nın çağrıldığını duyurdu.

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