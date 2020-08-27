Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda deniliyor! Koronavirüs olmuştu oğlu açıkladı
Koronavirüs kapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda iddiası gündeme oturdu. Ünlü ilahiyatçının son durumu merak edilirken oğlu Osman Hatipoğlu açıklama yaptı
ATV ekranlarındaki iftar ve sahur programları ile Türkiye'nin en tanınmış ilahiyatçısı olan Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Sevenlerinden dua isteyen Nihat Hatipoğlu'nun durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakımda olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu haberler üzerine ünlü ilahiyatçının oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumu hakkında bilgi verdi.
"Hocamızın kendisini görüp duyacaksınız": Osman Hatipoğlu, paylaşımında, "Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendisini görüp duyacaksınız." dedi.
Bu aralar ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye yalan haberlerin döndüğünü belirten Osman Hatipoğlu, kesinlikle böyle bir şeye itibar edilmemesini söyledi.
"Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık" ifadelerine yer veren oğul Hatipoğlu, "Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var." cümlelerini kullandı.