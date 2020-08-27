'Son iki günde 80 okulda koronavirüs tespit edildi' iddiası! Eğitim Sen okul isimlerini paylaştı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), son iki günde 80 okulda koronavirüs vakası tespit edildiğini belirterek okulların isimlerini paylaştı.

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Birgün'de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı kurumlarda çalışan öğretmenlerin katıldığı seminerlerde vaka artışları sürüyor.

Bugün 46 okulda koronavirüs vakası görüldüğünü açıklayan Eğitim Sen, "Öğretmenlerin mesleki çalışmalar için okullara gelmesi ile birlikte MEB’in ve okulların yüz yüze eğitim için ne kadar hazırlıksız olduğunu gördük. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, MEB yönetimi salgına karşı etkili ve uygulanabilir bir stratejiye sahip değil" ifadelerini kullandı.

"Ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil"

Açıklamada şöyle denildi: Okullarda alınması gereken önlemler ve bunların sürekliliğinin sağlanmasına dair ayrıntılı bir planlamaya da sahip değil. Daha da önemlisi, okulların açılabilmesi için gerekli ve zorunlu olan 'ek bütçe ve ek atama' gündemlerinde dahi yok. Bu koşullarda okullarda bulunmanın yarattığı sağlık riskleri ile baş etmek tek tek eğitim emekçilerine ve öğrencilere bırakılmış durumda.

MEB’in ifade ettiği iyi niyetler, tavsiyeler ve kâğıt üzerinde kalan önlem önerileriyle yaşamın yalın gerçekliğinin örtüşmediği zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden çıkmak için gerekli olan ise geçerli önlemleri almak, bu önlemlerin uygulanabilmesi için zorunlu olan ekonomik kaynağı oluşturmak ve gerekli çalışan istihdamını sağlamaktır.

"Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı..."

"Öğrencilerin üstün yararı, eğitim hakkı ve öğrencilerle birlikte eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığı arasındaki denge ve ilişkiyi çok dikkatli oluşturmak gerekmektedir. Eğitim hakkı ve sağlık hakkını birini diğerinin önüne geçirerek değil birlikte değerlendirmek gerekir. Okulları ne olursa olsun açalım' yaklaşımı da 'Aşı bulunana dek okullar açılmasın' yaklaşımı da bu anlamda kabul edilebilir değildir. Gerekli önlemler alınarak, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde okulların açılmasını hedeflemek gerekmektedir. Ancak, MEB’in ve siyasi iktidarın bu konuda yeterli hazırlık içerisinde olmadığını, doğru ve geçerli bir stratejiye sahip olmadığını bir kez daha belirtelim.Eğitim Sen bu konuda uyarıda bulanmaya, eleştiri ve önerilerini ifade etmeye devam edecek.

Birçok ilden karantina ve tanı konulan eğitim emekçileri ile ilgili bilgiler geldiği belirtilen Eğitim Sen açıklamasında, koronavirüs vakalarına rastlanan okullar şöyle sıralandı:

Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O

Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.

Afyon Bolvadin Fen L.

Amasya Merzifon Gazi O.O.

Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.

Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.

Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.

Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.

Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL

Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL

Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.

Bitlis Merkez MTAL

Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL

Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.

Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.

Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.

Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O

Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM

İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi

İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.

İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.

İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL

İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.

İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.

İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL

İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.

Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.

Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.

Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu

Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O

Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML

Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi

Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.

Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.

Kocaeli Körfez MTAL

Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.

Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL

Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.

Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.

Niğde Bor Cumhuriyet İO

Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.

Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.

Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu

Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.

Trabzon Yomra Fen L.

Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.

Eğitim Sen, dün de kendilerine ulaşan bilgilere göre 34 okulda koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Eğitim Sen'in açıklamasında söz konusu okullar şöyle sıralanmıştı:

Adana Seyhan İstiklal O.O.

Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.

Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.

Aydın Didim Valiler İlkokulu

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu

Bursa Karacabey MTAL

Bursa Karacabey İMKB MTAL

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu

Çorum Mecitözü İlçe MEM

Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.

Edirne Keşan Keşan Lisesi

Gaziantep Kızılhisar MTAL

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO

İzmir Buca Buca A.L.

Niğde Bor Atatürk A.L.

Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O.

Mersin Çavuşlu O.O.

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O

Rize Merkez İmam Hatip O.O.

Yalova Altınova İmam Hatip O.O.