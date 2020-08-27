CHP'li Aylin Nazlıaka'nın TRT tweeti olay oldu U dönüşü yaptı

CHP'den ihraç edildikten sonra Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na getirilen Aylin Nazlıaka, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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CHP'den ihraç edildikten sonra Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na getirilen Aylin Nazlıaka, sosyal medyadan çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. CHP'li Nazlıaka'nın, TRT ile ilgili yalan tweet'i rekor kırdı, sonrasında yaptığı itiraf paylaşımı ise rağbet görmedi.

CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Aylin Nazlıaka sosyal medya hesabından Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Nazlıaka'nın yalan paylaşımı şöyle:

"TRT aynı ayarda devam ediyor... Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!"

TRT aynı ayarda devam ediyor...

Ülkemizin tüm yurtseverleri birleşecek ve bu ayarları bozacak! 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak!🇹🇷 pic.twitter.com/xPrI5oj1PQ — Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) August 27, 2020

"#30AğustosZaferBayramı ‘na özel bir program hazırlamış"

Sonrasında düzelttiği paylaşım ise şöyle:

"Az önce TRT’den arayıp bir bilgi verdiler. Cumhuriyetin önemli kazanımlarından birisi olan TRT kurumu, yapması gereken kamu yayıncılığını neyse ki yapmış ve #30AğustosZaferBayramı ‘na özel bir program hazırlamış. Tüm yurttaşlarımız adına teşekkür ederim."