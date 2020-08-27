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Bursa'da işçi servisi elektrik direğine girdi! Ölüler ve yaralılar var

BURSA'da tekstil firmasının işçilerini taşıyan midibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde, Ferhat Erol yönetimindeki 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

2 ölü, 17 yaralı

Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken, 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi, 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler’in (47) hayatını kaybettiği belirlendi. 1’i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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