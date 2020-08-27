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Galatasaray Basketbol Takımı'nda 1 oyuncu pozitif

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Basketbol Takımı, 1 oyuncunun Covid-19 test sonucunun pozitif geldiğini duyurdu. Oyuncunun ismi açıklanmadı.

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Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden durumla ilgili açıklama yapıldı. 25 Ağustos tarihinde yapılan test sonuçlarının belli olduğunu belirten Aslan, bir oyuncunun pozitif çıktığını paylaştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanemiz Medical Park'ın katkılarıyla 25 Ağustos Salı günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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