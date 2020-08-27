Sultangazi'de fabrikada korkunç patlama duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı
İSTANBUL Sultangazi'de bulunan bir fabrikada korkunç bir patlama yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın şiddeti epeyce yüksekti. Öyle ki; patlama sonucu fabrikanın duvarları yıkıldı, araçlar altında kaldı.
İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın çok sayıda duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarların altında araçlar ve fabrikanın diğer araç-gereçleri zarar gördü. Öte yandan ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
19
Patlamayla ilgili sevindiricidir ki, can kaybı bildirilmedi. Ekiplerin inceleme ve onarımı tüm hızıyla devam ediyor.
29
İşte patlamadan geriye kalan fotoğraflar;
39
49