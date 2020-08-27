Sultangazi'de fabrikada korkunç patlama duvarlar yıkıldı araçlar altında kaldı

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın çok sayıda duvarı yıkıldı. Yıkılan duvarların altında araçlar ve fabrikanın diğer araç-gereçleri zarar gördü. Öte yandan ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.