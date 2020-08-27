Çin’de 7 yaşındaki çocuk 18 cm'lik kalem yuttu Kung Fu ustalarını taklit ediyormuş

ÇİN'de Kung Fu ustalarını televizyonda izleyen çocuk onlara imrendi. Taklide başlayan çocuk 18 cm'lik kalemi yuttu. Kalem 6 saat süren operasyonla çocuğun boğazından çıkarılırken doktorlar 'şanslıydı' dedi.

Abone ol

Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 cm’lik kalemi yuttuğu ve kalemin yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı.