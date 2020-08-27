Çin’de 7 yaşındaki çocuk 18 cm'lik kalem yuttu Kung Fu ustalarını taklit ediyormuş
ÇİN'de Kung Fu ustalarını televizyonda izleyen çocuk onlara imrendi. Taklide başlayan çocuk 18 cm'lik kalemi yuttu. Kalem 6 saat süren operasyonla çocuğun boğazından çıkarılırken doktorlar 'şanslıydı' dedi.Abone ol
Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 cm’lik kalemi yuttuğu ve kalemin yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.
Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı.
Kalemin sivri tarafı yukarı dönük olduğu için şanslıydı. Aşağı bakacak olsaydı midesini ve sindirim sistemini delebilirdi.
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