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Çin’de 7 yaşındaki çocuk 18 cm'lik kalem yuttu Kung Fu ustalarını taklit ediyormuş

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'de Kung Fu ustalarını televizyonda izleyen çocuk onlara imrendi. Taklide başlayan çocuk 18 cm'lik kalemi yuttu. Kalem 6 saat süren operasyonla çocuğun boğazından çıkarılırken doktorlar 'şanslıydı' dedi.

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Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 cm’lik kalemi yuttuğu ve kalemin yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı.

Kalemin sivri tarafı yukarı dönük olduğu için şanslıydı. Aşağı bakacak olsaydı midesini ve sindirim sistemini delebilirdi.

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