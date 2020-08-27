Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı il başkanı nedenini açıkladı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, partisinin Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ile yönetimin, partinin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığının tespiti gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi.

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CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, parti içi demokrasinin ve denetleme mekanizmalarının eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Bir grubun, partinin birleştirici kültürünü ve geleneklerini özümsemekte zorlandığını ve Antalya İl örgütünün 9 Şubat'ta yapılan kongrenin rövanşı doğrultusunda hareket ettiği yönünde açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Bayar, "Ya bizdensin ya da ondansın" anlayışını hiçbir zaman benimsemediklerini ve buna göre de hareket etmediklerini vurguladı.

Bugüne kadar da hiçbir kararın intikam ve kin duygusuyla alınmadığını belirten Bayar, mart ayından bu yana Korkuteli'nde bazı yöneticilerin parti tabanı ve kamuoyunun yoğun şikayet ve rahatsızlıklarıyla gündeme geldiğini, bu doğrultuda 22 Haziran'da inceleme ve soruşturma komisyonu oluşturulduğunu kaydetti.

Usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı tespit edildi

Komisyon çalışması neticesinde il yönetiminin dün toplandığını aktaran Bayar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Soruşturma neticesinde CHP'nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik. Buna istinaden il yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla ve genel merkezimizin bilgisi dahilinde tüzüğümüz gereğince Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alınmıştır. Ayrıca görevden aldığımız ilçe başkanı ve sayman ihraç talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildi."

Daha önce il ve ilçe yöneticiliği yapmış kişilerin de arasında bulunduğu bir grubun il yönetimini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yaptığını ileri süren Bayar, göreve gelirken idare etmeye değil, yönetmeye geldiklerini vurguladı.