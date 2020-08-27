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Fenerbahçe istedi Malang Sarr'ı Chelesa kaptı

Chelsea, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fransız savunmacı Malang Sarr'ı transfer ettiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Fenerbahçe'ninde gündeminde yer alan Fransız ekibi Nice ile sözleşmesi sona eren Malang Sarr'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Nice altyapısında başlayan ve 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, Fransa ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol kaydetti.

''Malang Sarr'ı bu sezon başka takımda kiralık oynarken izleyeceğiz''
Chelsea Yöneticisi Marina Granovskaia, "Malang Sarr'ı bu sezon başka takımda kiralık oynarken izleyeceğiz. Büyük bir potansiyele sahip." açıklamasında bulundu.

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