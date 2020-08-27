İstanbul'da 15 bin kişiye maske cezası kesildi! Vali Yerlikaya açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu olan İstanbul'da 15 bin 621 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını açıkladı.

"1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı"

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı.

Yerlikaya, denetimlerin devam ettiğini belirtti.