İstanbul'da 15 bin kişiye maske cezası kesildi! Vali Yerlikaya açıkladı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğu olan İstanbul'da 15 bin 621 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldığını, 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandığını açıkladı.
"1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı"
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında, 1 milyon 189 bin 93 denetim yapıldı. 15 bin 621 kişi hakkında işlem uygulandı.
Yerlikaya, denetimlerin devam ettiğini belirtti.
Maske takma zorunluluğu kapsamında İstanbul'da 22 Haziran-26 Ağustos tarihleri arasında,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2020
👉1⃣.1⃣8⃣9⃣.0⃣9⃣3⃣ denetim yapıldı.
👉1⃣5⃣.6⃣2⃣1⃣ kişi hakkında işlem uygulandı.#SağlıkİçinHepimizİçin gerçekleştirdiğimiz #MaskeMesafeTemizlik denetimlerimiz devam ediyor.
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