Mars'ın ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın!
Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı.
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut. Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor.
Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society’nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde.
"Hayal etmeye cesaret edin, çabalamaya cesaret edin. Bu çölü canlandırın" sözlerinin yer aldığı marşı hazırlayan sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor.
Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor. Peki Mars'ta koloni kurabilmek için en az kaç insana ihtiyaç var?