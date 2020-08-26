Mars'ın ulusal marşı hazır: Bu çölü canlandırın!

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basamadık. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje mevcut. Özellikle Elon Musk ve sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile NASA'nın Mars'ta yaşam için yaptıkları çalışmalar sıkça gündeme geliyor.

