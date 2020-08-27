TBMM iddiayı doğruladı! Personele iş kıyafetleri verilmedi

TBMM, bu yıl verilmesi gereken yazlık kıyafetlerin, kıyafet alımı yapılabilecek firma fabrikalarının koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapanması üzerine yapılamadığını belirtti.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından "Meclis bünyesinde çalışanların iş kıyafetleri verilmedi" iddiası sonrası TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı açıklama yaptı.

"Fabrikalar salgın nedeniyle kapalı"

​Açıklamada, Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda çalışan garson, bulaşıkçı, aşçı, hizmetli, temizlik görevlisi, itfaiyeci, şoför unvanlı personele TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre her yıl giyecek yardımları yapıldığı anımsatıldı.

Bu çerçevede 2020 yılı kışlık kıyafetlerinin eksiksiz olarak temin edildiği belirtilen açıklamada, yazlık kıyafetlerin ise alım yapılacak fabrikaların salgın nedeniyle kapalı olmasından ötürü tedarik edilemediği ifade edildi.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, bünyesinde çalışan personelin iş kıyafetlerinin verilmediği ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.https://t.co/F8pB1nbGu0 — TBMM (@TBMMresmi) August 27, 2020

Açıklamanın tamamı şöyle:

Personele 2020 yılı Nisan -Mayıs döneminde verilmesi gereken yazlık kıyafetlerin temini ise Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında personelin dönüşümlü çalıştırılması ve kıyafet alımı yapılabilecek firmaların fabrikalarının salgından ötürü geçici olarak kapanması sebebiyle zorunlu olarak yapılamamıştır. Fabrikaların faaliyete geçmesini müteakip tedarik yapılabilecek firmalarla gerçekleştirilen görüşmelerde, yazlık kıyafetlerin tesliminin 2020 yılı Eylül ayı sonlarını bulabileceği belirtildiği için yazlık kıyafet temini yoluna gidilmemiş ve doğrudan kışlık kıyafetlerle ilgili çalışma başlatılmıştır. Bu nedenle yazlık kıyafetlerini alamamış bulunan personele kış döneminde, giyecek yardımı kapsamında ilave farklı ürünler verilerek durumun telafisine yönelik çalışmalar devam etmektedir.